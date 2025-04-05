У Трампа по ошибке разослали украинцам приказ покинуть США

"Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас могут быть приняты меры правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из страны. Повторно сообщаем: (Министерство внутренней безопасности (DHS) - ред.) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах", - говорилось в письме, отправленном в четверг.

На следующий день в пятницу, пресс-секретарь DHS заявил, что электронное письмо было отправлено по ошибке и что гуманитарная программа для украинцев, созданная после вторжения РФ в 2022 году, не была отменена.

Кроме того, в тот же день DHS разослало дополнительное уведомление, в котором сообщалось, что приказ был ошибочным, и "условия вашего гуманитарного статуса, выданного ранее, на данный момент остаются без изменений" Пока неясно, сколько украинцев получили ошибочное письмо.