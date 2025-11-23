У Трампа "по-тихому" розпустили створений під Маска департамент

Що передувало

Нагадаємо, що Дональд Трамп після повернення на посаду президента США, створив Департамент ефективності роботи уряду, а на посаду голови призначив Ілона Маска.

Як зазначає TIME, співпраця Маска з адміністрацією Трампа привернула пильну увагу через доступ, який йому було надано в усіх урядових структурах у якості "спеціального радника", та широкомасштабні наслідки скорочень у всіх сферах - від іноземної допомоги до соцзабезпечення.

Маск і кіт команда миттєво почали скорочувати федеральні гранти, масово звільняти федеральних службовців, закривати цілі агентства і розривати контракти.

Бізнесмен розподілив своїх співробітників по всіх урядових установах, прагнучи отримати доступ до конфіденційних даних заради підвищення ефективності уряду.

Протягом кількох місяців він намагався скоротити дефіцит бюджету на 1 трлн доларів до 30 вересня, поки навесні публічна сварка з Трампом через його податковий законопроєкт не призвела до публічного розриву відносин.

До моменту свого відходу Маск так і не наблизився до економії в розмірі 1 трлн доларів. На сайті DOGE сказано, що на федеральному рівні було зекономлено 214 млрд доларів, але численні звіти, як стверджує TIME, показують, що відомство перебільшувало, переписувало або

завищувало ці цифри.

Після звільнення Маска десятки співробітників пішли за гендиректором Tesla. Згідно з опублікованою тоді службовою запискою, у жовтні в DOGE все ще працювало 45 співробітників, і офіс продовжував працювати під час нещодавнього шатдауну.

Згодом, багато хто з тих, хто залишився, зайняли нові посади в різних департаментах виконавчої влади.

Детальніше про відхід Маска з Білого дому - читайте в матеріалі РБК-Україна.