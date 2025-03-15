У Трампа після ліквідації лідера ІДІЛ пригрозили терористам по всьому світу

У американського президента Дональда Трампа пригрозили терористам по всьому світу. Заява пролунала на фоні ліквідації лідера ІДІЛ в Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США з національної безпеки Майка Волца.
Помічник президента США з національної безпеки звернувся до терористів по всьому світу та закликав їх бути обережними.
Він підкреслив, що якщо вони будуть загрожувати території США, президент Трамп знайде їх.
"Терористи скрізь: вас попереджають. Якщо ви загрожуєте нашій батьківщині, президент Трамп вас знайде", - зазначив Волц.
Нагадаємо, що вчора, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що лідера ІДІЛ в Іраку Абу Хадіджа та ще одного невпізнаного члена терористичного угруповання було вбито.
Зокрема, відомо, що у цьому брали участь США разом з іракськими та курдськими силами.
Детальніше про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що ще грудні США заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Юсифа під час авіаудару в Сирії. Операція була проведена 19 грудня 2024 року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.