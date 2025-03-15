UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Трампа після ліквідації лідера ІДІЛ пригрозили терористам по всьому світу

Фото: помічник президента США з національної безпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У американського президента Дональда Трампа пригрозили терористам по всьому світу. Заява пролунала на фоні ліквідації лідера ІДІЛ в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США з національної безпеки Майка Волца.

Помічник президента США з національної безпеки звернувся до терористів по всьому світу та закликав їх бути обережними.

Він підкреслив, що якщо вони будуть загрожувати території США, президент Трамп знайде їх.

"Терористи скрізь: вас попереджають. Якщо ви загрожуєте нашій батьківщині, президент Трамп вас знайде", - зазначив Волц.

Нагадаємо, що вчора, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що лідера ІДІЛ в Іраку Абу Хадіджа та ще одного невпізнаного члена терористичного угруповання було вбито.

Зокрема, відомо, що у цьому брали участь США разом з іракськими та курдськими силами.

Детальніше про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ще грудні США заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Юсифа під час авіаудару в Сирії. Операція була проведена 19 грудня 2024 року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІракДональд Трамп