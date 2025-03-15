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Трамп заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку

Субота 15 березня 2025 05:45
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Трамп заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що лідера ІДІЛ в Іраку Абу Хадіджа та ще одного невпізнаного члена терористичного угруповання було вбито. Зокрема, у цьому брали участь США разом з іракськими та курдськими силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India і пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Сьогодні було вбито втікача-лідера ІДІЛ в Іраку. За ним невпинно полювали наші безстрашні бійці", - пише президент США.

Далі, розділяючи заслуги з іракськими та курдськими силами, він додав таке:

"Його жалюгідне життя було припинено разом із ще одним членом ІДІЛ у координації з іракським урядом і курдським регіональним урядом. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!", - резюмував Трамп.

Раніше операцію підтвердив прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа аль-Судані. Він оголосив про смерть лідера терористів Абдулли Макі Муслеха аль-Ріфаї, відомого як Абу Хадіджа.

Як пише The Times of India, Абі Хадіджа входив до числа найсмертоносніших терористів, що діють в Іраку і по всьому світу. Відомо, що він посідав чільне місце в командній структурі ІДІЛ і раніше вважався потенційним претендентом на пост світового лідера ІДІЛ, "халіфа", через його високий статус в організації. Його усунення завдало істотної шкоди діяльності ІДІЛ у цьому районі.

Нагадаємо, у грудні США заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Юсифа під час авіаудару в Сирії. Операція була проведена 19 грудня 2024 року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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