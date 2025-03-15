У Трампа после ликвидации лидера ИГИЛ пригрозили террористам по всему миру

Помощник президента США по национальной безопасности обратился к террористам по всему миру и призвал их быть осторожными.

Он подчеркнул, что если они будут угрожать территории США, президент Трамп найдет их.

"Террористы везде: вас предупреждают. Если вы угрожаете нашей родине, президент Трамп вас найдет", - отметил Уолтц.