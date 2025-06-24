У Трампа підтвердили плани на його зустріч із Зеленським під час саміту НАТО

Президент США Дональд Трамп може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який цими днями проходить в Гаазі.
Цю заяву підтвердив Білий дім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Agence France-Presse.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За його словами, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.
Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Гааги провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили зокрема майбутню зустріч президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом.
Як пише Sky News, Білий дім підтвердив, що Трамп планує зустрітися із Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.
Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.
Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.
Раніше видання Axios із посиланням на анонімне джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту "Великої сімки" в Канаді. Основною темою переговорів очікується питання постачання озброєння.
"Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі – про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - підкреслив Зеленський.
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