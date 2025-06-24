У Трампа підтвердили плани на його зустріч із Зеленським під час саміту НАТО

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За його словами, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.

Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Гааги провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили зокрема майбутню зустріч президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Що каже Білий дім

Як пише Sky News, Білий дім підтвердив, що Трамп планує зустрітися із Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.

Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.

Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.