У Трампа подтвердили планы на его встречу с Зеленским во время саммита НАТО

Что предшествовало

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. По его словам, команды Украины и США проговаривают будущее время и программу двусторонней встречи.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Гаагу провел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили в частности предстоящую встречу президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Что говорит Белый дом

Как пишет Sky News, Белый дом подтвердил, что Трамп планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

Кроме этого Agence France-Presse пишет, что встреча между Зеленским и Трампом запланирована на среду в рамках саммита НАТО в Гааге.

Напомним, последний раз Трамп и Зеленский встречались в апреле на похоронах Папы Франциска.