У Трампа підготують доповідь про ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, - WSJ

У коментарі виданню Джей Клентон підтвердив, що очолить робочу групу, а одне з джерел сказало WSJ, що воно фактично стане новим "царем" зі штучного інтелекту в адміністрації Трампа.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) попросив створити групу, яка б забезпечила... щоб ми залишалися лідерами у надрозвідці та щоб інтереси американського народу ставилися на перше місце", - сказав Клейтон.

Видання пише, що робоча група отримала назву "Суперрозвідувальна сила" і їй буде надано 120 днів на підготовку доповіді.

У статуті цільової групи йдеться, що вона "розроблятиме плани реагування на загрози нашому суспільству, що виходять від системної інтеграції, запобігаючи при цьому надмірному регулюванню та захопленню регулюючих органів, які могли б подавати інновації та конкуренцію".

Також вона проаналізує поточні попередження та систематизовані повідомлення уряду про порушення, злами, джейлбрейки та інші проблеми, а також "рекомендує способи підвищення потенціалу реагування уряду в рамках існуючих повноважень".

Створення робочої групи було за зростанням суспільної стурбованості з приводу ШІ. Однак не тільки через його загрозу робочим місцям, а й через його здатність здійснювати складні хакерські атаки і використовувати її як зброю - або навіть знищити цивілізацію, як побоюються деякі дослідники галузі.