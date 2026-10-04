У Трампа подготовят доклад о рисках, связанных с искусственным интеллектом, - WSJ

В комментарии изданию Джей Клентон подтвердил, что возглавит рабочую группу, а один из источников сказал WSJ, что тот фактически станет новым "царем" по искусственному интеллекту в администрации Трампа.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) попросил создать группу, которая бы обеспечила... чтобы мы оставались лидерами в сверхразведки и чтобы интересы американского народа ставились на первое место", - сказал Клейтон.

Издание пишет, что рабочая группа получила название "Суперразведывательная сила", и ей будет предоставлено 120 дней на подготовку доклада.

В уставе целевой группы говорится, что она будет "разрабатывать планы реагирования на угрозы нашему обществу, исходящие от системной интеграции предотвращая при этом чрезмерное регулирование и захват регулирующих органов, которые могли бы подавать инновации и конкуренцию".

Также она проанализирует текущие предупреждения и систематизированные уведомления правительства о нарушениях, взломах, джейлбрейках и других проблемах, а также "рекомендует способы повышения потенциала реагирования правительства в рамках существующих полномочий".

Создание рабочей группы последовало за ростом общественной обеспокоенности по поводу ИИ. Однако не только из-за его угрозы рабочим местам, но и из-за его способности совершать сложные хакерские атаки и использовать его в качестве оружия - либо даже уничтожить цивилизацию, как опасаются некоторые исследователи отрасли.