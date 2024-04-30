Трампа оштрафували на 9000 доларів за пости в соцмережах і пригрозили арештом

Суд над Трампом

Минулого тижня у Нью-Йорку розпочався кримінальний процес проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс за нерозголошення інформації про їхні сексуальні стосунки.

Трампа звинувачують у тому, що у 2014 році він через свого адвоката Майкла Коена за 130 тисяч доларів намагався підкупити порноакторку Стормі Деніелс, аби завадити їй оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з експрезидентом. При цьому Трамп заперечує факт цієї зустрічі.

Прокурори стверджують, що виплати Коену були помилково зареєстровані як судові гонорари. Прокуратура назвала ці гроші частиною схеми приховування скандальних історій, які, як боявся Трамп, могли б допомогти його супернику на виборах 2016 року.

Своєю чергою Трамп визнав, що відшкодував кошти Коену, і що це було зроблено для того, аби Деніелс не оприлюднила інформацію про ймовірну зустріч. Але, за його словами, це не пов'язано з передвиборчою кампанією.

У судових документах прокуратура закликала суддю оштрафувати Трампа на 3 000 доларів за публікації в соціальних мережах, які, на думку прокурорів, порушили заборону говорити публічно про свідків.

Прокурори написали, що суддя повинен закликати Трампа виконувати наказ про заборону та попередити його, що подальші порушення можуть каратися не лише додатковими штрафами, але й тюремним терміном.

Якщо Трампа визнають винним, йому загрожує до чотирьох років в'язниці.

Докладніше про те, за що судять експрезидента США і чи збереже він шанси на вибори, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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