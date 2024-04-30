RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трампа оштрафовали на 9000 долларов за посты в соцсетях и пригрозили арестом

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Судья Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в нарушении запрета на публикацию в соцсетях информации о суде над ним и обязал выплатить 9 тысяч долларов штрафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как сообщается, судья признал Трампа виновным в неуважении суда за девять нарушений его приказа о неразглашении, назначив штраф в размере 1 000 долларов за каждый случай.

Судья также предупредил, что не потерпит дальнейших нарушений своих приказов, и подчеркнул, что "если это будет необходимо и уместно при данных обстоятельствах", он назначит бывшему президенту наказание в виде лишения свободы.

Суд над Трампом

На прошлой неделе в Нью-Йорке начался уголовный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях.

Трампа обвиняют в том, что в 2014 году он из-за своего адвоката Майкла Коэна за 130 тысяч долларов пытался подкупить порноактрису Сторми Дэниелс, чтобы помешать ей обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с экспрезидентом. При этом Трамп отрицает факт этой встречи.

Прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли бы помочь его сопернику на выборах 2016 года.

В свою очередь Трамп признал, что возместил средства Коэну, и что это было сделано для того, чтобы Дэниелс не обнародовала информацию о вероятной встрече. Но, по его словам, это не связано с предвыборной кампанией.

В судебных документах, прокуратура призвала судью оштрафовать Трампа на 3 000 долларов за публикации в социальных сетях, которые, по мнению прокуроров, нарушили запрет говорить публично о свидетелях.

Прокуроры написали, что судья должен призвать Трампа выполнять приказ о запрете и предупредить его, что дальнейшие нарушения могут наказываться не только дополнительными штрафами, но и тюремным сроком.

Если Трамп признан виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Подробнее о том, за что судят экспрезидента США и сохранит ли он шансы на выборы, – читайте в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСуд