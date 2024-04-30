Трампа оштрафовали на 9000 долларов за посты в соцсетях и пригрозили арестом

Суд над Трампом

На прошлой неделе в Нью-Йорке начался уголовный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях.

Трампа обвиняют в том, что в 2014 году он из-за своего адвоката Майкла Коэна за 130 тысяч долларов пытался подкупить порноактрису Сторми Дэниелс, чтобы помешать ей обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с экспрезидентом. При этом Трамп отрицает факт этой встречи.

Прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли бы помочь его сопернику на выборах 2016 года.

В свою очередь Трамп признал, что возместил средства Коэну, и что это было сделано для того, чтобы Дэниелс не обнародовала информацию о вероятной встрече. Но, по его словам, это не связано с предвыборной кампанией.

В судебных документах, прокуратура призвала судью оштрафовать Трампа на 3 000 долларов за публикации в социальных сетях, которые, по мнению прокуроров, нарушили запрет говорить публично о свидетелях.

Прокуроры написали, что судья должен призвать Трампа выполнять приказ о запрете и предупредить его, что дальнейшие нарушения могут наказываться не только дополнительными штрафами, но и тюремным сроком.

Если Трамп признан виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Подробнее о том, за что судят экспрезидента США и сохранит ли он шансы на выборы, – читайте в материале РБК-Украина .

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