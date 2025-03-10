У Трампа озвучили терміни укладення нової угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Таку заяву він зробив після проведення рідкісних прямих переговорів з палестинським угрупуванням бойовиків.

"Я думаю, що щось може бути досягнуто впродовж декількох тижнів. Я скажу, що вважаю, що є достатньо підстав для того, щоб укласти угоду між тим, чого хоче ХАМАС і на що він погодився, і тим, чого хоче Ізраїль та на що він погодився", - сказав Белер у неділю в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, така угода може дозволити Ізраїлю репатріювати всіх 59 заручників, що залишилися в Секторі Газа, і "не лише американців", маючи на увазі кількох громадян США з подвійним громадянством.

Минулого тижня Білий дім підтвердив, що Белер мав прямі контакти з ХАМАС, який входить до "чорного списку" терористів США та інших західних держав.

"Насправді я думаю, що це були дуже продуктивні переговори. Вони визначили деякі можливості для об'єднання зусиль", - сказав уповноважений Трампа у неділю в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Белера, Ізраїль "висловив певне занепокоєння" з приводу контактів між США і ХАМАС. Однак він применшив ці побоювання, сказавши: "У мене немає жодних сумнівів, що наш найбільший союзник - це Ізраїль".