Трампа обвинили в раскрытии секретных данных

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

В ролике, где Трамп жмет руки военнослужащим и вместе со своей супругой и выступает перед персоналом базы, видны лица военных

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, рассказывающее о его визите в Ирак, чем раскрыл личности военнослужащих, находящихся на военной базе в этой стране. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Newsweek.

Как сообщает издание, в ролике, где Трамп жмет руки военнослужащим и вместе со своей супругой и выступает перед персоналом базы, видны лица военных.

Newsweek после опроса ряда экспертов, в том числе действующих сотрудников Пентагона, заявило, что раскрытие личности спецназовцев может представлять для них угрозу.

"Безопасность в ходе операций является наиболее важным аспектом размещения военнослужащих. Настоящие имена, лица и личности солдат, участвующих в спецоперациях или боевых действиях, обычно засекречены. Случайное их раскрытие через освещение в СМИ, даже если это сделал сам главнокомандующий, станет угрозой, если кто-то из этих военнослужащих будет задержан враждебным правительством или захвачен в плен группой террористов", - прокомментировал публикацию экс-сотрудник разведки ВМС США Малкольм Нэнс.

Информацию на условиях анонимности подтвердил и действующий сотрудник Министерства обороны США. Он также заявил, что лица персонала военной базы должны были быть размыты, и что это первый подобный случай на его памяти.

Напомним, 26 декабря Дональд Трамп совершил визит в Ирак. Иракские политики и лидеры шиитских военизированных формирований заявили, что неожиданный визит президента Соединенных Штатов Америки является нарушением суверенитета государства.