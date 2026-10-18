У Трампа обурилися заяві Зеленського про обмеження роботи Starlink

США не обмежували роботу Starlink в Україні, попри те, що президент Володимир Зеленський поклав відповідальність за це на американську владу.

Напередодні Зеленський публічно заявив, що вважає владу США відповідальною за зниження швидкості роботи Starlink в Україні.

Однак Бессент відкинув ці звинувачення та розкритикував українського президента.

"Президент Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю, що президенту Зеленському дуже безвідповідально висувати такі звинувачення", - заявив Бессент.

Журналістка поцікавилася у міністра фінансів, хто саме міг це зробити, якщо не американська влада.

"Мені про це нічого не відомо, але ми чітко висловили свою позицію. Президент Зеленський має бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності", - додав Бессент.

Крім того, міністру не сподобалася заява Зеленського про те, що Україна має перемогти у війні.

Бессент натомість наголосив, що Трамп прагне завершення війни, а не перемоги однієї зі сторін.

"Президент Зеленський сьогодні вранці знову представив хибне формулювання: мовляв, Україна має перемогти, війна має закінчитися. Водночас завершення війни передбачатиме певну домовленість, досягнуту шляхом переговорів. Президент Трамп працює над цим щодня. Він займається цим із самого початку свого президентства", - заявив Бессент.