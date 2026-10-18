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В администрации Трампа возмутились заявлением Зеленского об ограничении работы Starlink

18:56 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В администрации Трампа возмутились заявлением Зеленского об ограничении работы Starlink Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
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США не ограничивали работу Starlink в Украине, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский возложил ответственность за это на американскую власть.

С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Накануне Зеленский публично заявил, что считает власти США ответственными за снижение скорости работы Starlink в Украине.

Однако Бессент отбросил эти обвинения и раскритиковал украинского президента.

"Президент Трамп и госсекретарь Рубио заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю, что президенту Зеленскому очень безответственно выдвигать такие обвинения", - заявил Бессент.

Журналистка поинтересовалась у министра финансов, кто именно мог это сделать, если не американские власти.

"Мне об этом ничего не известно, но мы четко обозначили свою позицию. Президент Зеленский должен быть очень осторожным с такими заявлениями, которые не соответствуют действительности", - добавил Бессент.

Кроме того, министру не понравилось заявление Зеленского о том, что Украина должна победить в войне.

Бессент подчеркнул, что Трамп стремится завершить войну, а не обеспечить победу одной из сторон.

"Президент Зеленский сегодня утром снова представил ложную дилемму: мол, Украина должна победить, война должна закончиться. При этом завершение войны предполагает достижение определенных договоренностей путем переговоров. Президент Трамп работает над этим каждый день. Он занимается этим с самого начала своего президентства", - заявил Бессент.

Кстати, ранее Зеленский рассказал, что США трое суток не предоставляли Украине данные о баллистических атаках РФ.

Однако, по его словам, обмен разведданными между странами наконец-то возобновился.

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