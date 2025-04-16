Трамп обурився "любов’ю Європи" до Зеленського після сварки в Білому домі, - Politico

Сварка Зеленського та Трампа

Нагадаємо, що 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Там він провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.

Зеленський нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена. Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.

Після цього Зеленський достроково покинув Білий дім. При цьому Україна і США не підписали угоду про рідкоземи, як планувалося раніше.

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