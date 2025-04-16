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Трамп возмутился "любовью Европы" к Зеленскому после ссоры в Белом доме, - Politico

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп разгневался из-за публичной поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны лидеров ЕС после спора в Белом доме. Это стало одним из факторов, повлиявших на решение прекратить помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После визита в США, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III.

По информации американских чиновников, президент США Дональд Трамп был разъярен не только самой встречей Зеленского с Чарльзом III, но и "влюбленной" реакцией Европы на украинского лидера.

Один из британских представителей Politico сообщил, что команде Трампа "не понравилось, как это выглядело то, как возникла вся влюбленность", что, по их словам, и могло подтолкнуть британскую сторону к более жесткой позиции в отношении Киева - в частности, к давлению на Украину принять участие в переговорах в ближайшие дни с Вашингтоном.

Ссора Зеленского и Трампа с Трампом

Напомним, что 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Там он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

Зеленский напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.

После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом. При этом Украина и США не подписали соглашение о редкоземах, как планировалось ранее.

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