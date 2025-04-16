Трамп возмутился "любовью Европы" к Зеленскому после ссоры в Белом доме, - Politico

Ссора Зеленского и Трампа с Трампом

Напомним, что 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Там он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

Зеленский напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.

После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом. При этом Украина и США не подписали соглашение о редкоземах, как планировалось ранее.

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