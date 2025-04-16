Трамп обурився "любов’ю Європи" до Зеленського після сварки в Білому домі, - Politico

Президент США Дональд Трамп розгнівався через публічну підтримку президента України Володимира Зеленського з боку лідерів ЄС після суперечки в Білому домі. Це стало одним із факторів, що вплинув на рішення припинити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Один із британських представників Politico повідомив, що команді Трампа "не сподобалося, як це виглядало те, як виникла вся закоханість", що, за їхніми словами, і могло підштовхнути британську сторону до жорсткішої позиції щодо Києва - зокрема, до тиску на Україну взяти участь у перемовинах найближчими днями із Вашингтоном.

За інформацією американських чиновників, президент США Дональд Трамп був розлючений не лише самою зустріччю Зеленського з Чарльзом III, а й "закоханою" реакцією Європи на українського лідера.

Після візиту до США, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III.

Сварка Зеленського та Трампа

Нагадаємо, що 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Там він провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.

Зеленський нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена. Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.

Після цього Зеленський достроково покинув Білий дім. При цьому Україна і США не підписали угоду про рідкоземи, як планувалося раніше.

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