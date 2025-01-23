Трамп підписав указ про визнання хуситів терористами

У перші дні свого президентства Дональд Трамп підписав черговий указ. Згідно з документом, єменські хусити (також відомі як "Ансар Аллах"), будуть занесені до переліку іноземних терористичних організацій згідно із законом про імміграцію та громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

У документі зазначається, що за підтримки іранського Корпусу вартових ісламської революції "Кудс" хусити з 2023 року десятки разів обстрілювали кораблі ВМС США. Після силового захоплення більшості єменських населених пунктів законним єменським урядом у 2014-2015 роках хусити здійснили напади на цивільну інфраструктуру. Зокрема атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також понад 300 снарядів, випущених по Ізраїлю з жовтня 2023 року.

Хусити також понад 100 разів атакували комерційні судна, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційних перевезень у Червоному морі змінити маршрути.

"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі", - йдеться в указі.

Зазначається, що протягом 30 днів від дати підписання указу, державний секретар після консультацій із директором Національної розвідки та міністром фінансів має подати президенту доповідь про визначення "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією.