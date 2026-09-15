У Трампа назвали удари України по РФ причиною проблем на енергетичних ринках

Вітакер закликав закінчити війну

Дипломат зазначив, що війна Росії проти України має закнічитися. Адже, на його думку, атаки України по РФ "обвалили" енергетичні ринки.

"Скорочення потужностей на світових енергетичних ринках - наслідок ударів українців по Росії - посилило тиск на ринок дизельного пального та нафти загалом. Ця війна має закінчитися", - каже він.

Трамп про удари України по РФ

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп знову заявив, що нібито через удари України по російських НПЗ ціни на пальне зростають. У зв’язку з цим він стверджує, що попросив українського президента Володимира Зеленського припинити ці атаки.

Також Трамп уже говорив, що Україна не повинна припинити удари по російській інфраструктурі, оскільки це тягне за собою глобальний дефіцит дизельного палива. За словами президента США, Зеленський має змінити тактику.