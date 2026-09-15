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У Трампа назвали удари України по РФ причиною проблем на енергетичних ринках

22:13 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)

У Трампа вважають, що далекобійні санкції України по НПЗ Росії критично вплинули на енергетичні ринки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.

Вітакер закликав закінчити війну

Дипломат зазначив, що війна Росії проти України має закнічитися. Адже, на його думку, атаки України по РФ "обвалили" енергетичні ринки.

"Скорочення потужностей на світових енергетичних ринках - наслідок ударів українців по Росії - посилило тиск на ринок дизельного пального та нафти загалом. Ця війна має закінчитися", - каже він.

Трамп про удари України по РФ

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп знову заявив, що нібито через удари України по російських НПЗ ціни на пальне зростають. У зв’язку з цим він стверджує, що попросив українського президента Володимира Зеленського припинити ці атаки.

Також Трамп уже говорив, що Україна не повинна припинити удари по російській інфраструктурі, оскільки це тягне за собою глобальний дефіцит дизельного палива. За словами президента США, Зеленський має змінити тактику.

Крім того, Кремль розкрив нові деталі телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 8 вересня. Трамп пообіцяв "вражаючі й далекосяжні" перспективи для торгівлі між США та Росією в обмін на швидке завершення війни.

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