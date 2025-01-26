У Трампа назвали очікування від нового очільника Пентагону

У п’ятницю ввечері Піт Хегсет офіційно став міністром оборони США. Його призначення принесе "великі зміни" в систему закупівель озброєнь Пентагону.

Про це заявив віце-президент США Джею Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

"Послухайте, я думаю, що Піт - руйнівник, і багатьом людям не подобається це руйнування", - сказав він.

Як пояснив Венс, за останні 40 років США "не виграли жодної війни", тому військове відомство потребує серйозних змін.

Віце-президент США сказав, що першочерговим завданням Хегсета буде "вирішити проблеми в Міністерстві оборони", які, за його словами, включають збільшення кількості набраних кадрів і виправлення "неймовірно зламаного" процесу закупівлі зброї.