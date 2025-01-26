У Трампа назвали ожидания от нового главы Пентагона

В пятницу вечером Пит Хегсет официально стал министром обороны США. Его назначение принесет "большие изменения" в систему закупок вооружений Пентагона.

Об этом заявил вице-президент США Джею Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

"Послушайте, я думаю, что Пит - разрушитель, и многим людям не нравится это разрушение", - сказал он.

Как пояснил Вэнс, за последние 40 лет США "не выиграли ни одной войны", поэтому военное ведомство нуждается в серьезных изменениях.

Вице-президент США сказал, что первоочередной задачей Хегсета будет "решить проблемы в Министерстве обороны", которые, по его словам, включают увеличение количества набранных кадров и исправление "невероятно сломанного" процесса закупки оружия.