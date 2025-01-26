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У Трампа назвали ожидания от нового главы Пентагона

США, Воскресенье 26 января 2025 19:16
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У Трампа назвали ожидания от нового главы Пентагона Фото: Пит Хегсет, новый глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В пятницу вечером Пит Хегсет официально стал министром обороны США. Его назначение принесет "большие изменения" в систему закупок вооружений Пентагона.

Об этом заявил вице-президент США Джею Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

"Послушайте, я думаю, что Пит - разрушитель, и многим людям не нравится это разрушение", - сказал он.

Как пояснил Вэнс, за последние 40 лет США "не выиграли ни одной войны", поэтому военное ведомство нуждается в серьезных изменениях.

Вице-президент США сказал, что первоочередной задачей Хегсета будет "решить проблемы в Министерстве обороны", которые, по его словам, включают увеличение количества набранных кадров и исправление "невероятно сломанного" процесса закупки оружия.

"Если вы посмотрите на то, где мы находимся с развитием искусственного интеллекта, с развитием технологий беспилотников и войны с использованием беспилотников, мы должны действительно, сверху донизу, изменить способ, которым мы финансируем закупку вооружений, способ, которым мы вооружаем наши войска", - сказал Вэнс.

Заметим, что с назначением Пита Хегсета главой Пентагона возникли проблемы. Его кандидатуру удалось утвердить только благодаря вице-президенту Джею Ди Венсу, голос которого стал решающим во время голосования в Сенате.

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