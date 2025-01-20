У Трампа назвали ключові питання для припинення війни РФ проти України

Конгресмен у програмі Face the Nation запевнив, що Трамп "рішуче налаштований" домогтись завершення російсько-української війни, і "чітко каже" про це.

При цьому Волтц не дав чіткої відповіді на уточнююче запитання, чи є план, як це можна реалізувати.

"Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам основне - ключові частини цього (питання щодо завершення війни, - ред.). Номер один, кого ми посадимо за стіл? По-друге, як нам привести їх до столу? І по-третє, які рамки угоди?" - сказав він.

За словами Волтца, президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність країни працювати з майбутнім американським колегою для того, щоб "зупинити цю війну".

"Це поле вбивства. Це окопна війна часів Першої світової війни з буквально м'ясорубкою людей, які біжать через ці відкриті поля на сході України. Але з наслідками ескалації Третьої світової війни", - висловився конгресмен.

Також Волтц зазначив, що війна "розширюється" з урахуванням участі у бойових діях на боці Москви Північної Кореї, яка "зараз надсилає десятки тисяч" своїх військових.

Можливий план Трампа щодо завершення війни РФ проти України

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово запевняв, що він хоче швидкого завершення війни РФ проти України. Зокрема, під час виборів у Штатах він обіцяв закінчити війну за перші 24 години свого президентства.

При цьому вже 8 січня майбутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що він хоче за 100 днів знайти рішення для завершення війни РФ з Україною.

За даними Reuters, на столі в Трампа є 3 основні варіанти завершення війни. Це плани спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, обраного віцепрезидента США Джей Ді Венса та колишнього в.о. керівника розвідки Річарда Греннела. Усі вони в тому чи іншому вигляді пропонують заморожуваннявійни за поточною лінією розмежування.

Додамо, на думку українського президента Зеленського, Трамп може бути вирішальним у завершенні війни, і здатен допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Нещодавно у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог Ігор Рейтерович озвучив думку, що у Трампа ще немає фінального плану щодо закінчення війни в Україні. Наразі є лише певні напрацювання.

Детальніше про те, що Трамп готує Україні, та чи є шанси на закінчення війни у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна.