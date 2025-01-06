Фінального плану Трампа щодо України ще немає, є певні напрацювання, - політолог
В обраного президента США Дональда Трампа ще немає фінального плану щодо закінчення війни в Україні. Наразі є лише певні напрацювання.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.
"Я думаю, що у Трампа ще немає фінального якогось плану. Врешті-решт в Україну ще не приїжджав Кіт Келлог (майбутній спецпредставник США по Україні - ред.), а він збирався зробити певне турне ознайомче. Тому, я думаю, що як такого плану ще немає, є певні напрацювання цього плану", - сказав Рейтнрович.
Він зазначив, що було б непогано, щоб в цих напрацюваннях безпосередньо брав участь президент України Володимир Зеленський.
"Це було б правильно. З усіх людей, з якими Трамп може поспілкуватися зеленський має максимум інформації, тому що він представляє країну, яка відбивається від агресії. Ну і логічно було б запитати власне у президента України, як ми бачимо вихід з цієї ситуації, на які компроміси готова піти Україна", - додав політолог.
На його думку, в процесі подібних розмов у Трампа і може народитися фінальний план, тому що поки що в нього контроверсійні підходи.
"Видно, що він шукає якийсь шлях, але поки що цей шлях не визначений", - підкреслив Рейтерович.
Він також додав, що візит Келлога до України є важливим. Однак якщо він приїде з якимись пропозиціями, вони точно не будуть озвучені публічно.
"Тому, що до 20 січня, до свого офіційного призначення на посаду, він не має право робити ніяких оголошень. Але важливо, щоб він приїхав в Україну і в європейські столиці, щоб зібрати інформацію, сформулювати позицію, а потім поїхати та розказати про це Трампу", - зазначив політолог.
План Трампа щодо завершення війни в Україні
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп запевняв, що він хоче швидкого завершення війни Росії проти України. Зокрема, він обіцяв закінчити війну за перші 24 години свого президентства.
За даними Reuters, на столі в Трампа три основні варіанти завершення війни. Це плани спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, обраного віцепрезидента США Джей Ді Венса та колишнього в.о. керівника розвідки Річарда Греннела. Усі вони в тому чи іншому вигляді пропонують заморожуваннявійни за поточною лінією розмежування.
Також Трамп пообіцяв говорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб завершити війну.
На думку Зеленського, Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити Путіна.
До того ж у січні планується візит до Києва Кіта Келлога, який після інавгурації Трампа обійме посаду спецпредставника з питань України.
Детальніше про те, що Трамп готує Україні та чи є шанси на закінчення війни у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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