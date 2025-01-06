Фінального плану Трампа щодо України ще немає, є певні напрацювання, - політолог

В обраного президента США Дональда Трампа ще немає фінального плану щодо закінчення війни в Україні. Наразі є лише певні напрацювання.

"Я думаю, що у Трампа ще немає фінального якогось плану. Врешті-решт в Україну ще не приїжджав Кіт Келлог (майбутній спецпредставник США по Україні - ред.), а він збирався зробити певне турне ознайомче. Тому, я думаю, що як такого плану ще немає, є певні напрацювання цього плану", - сказав Рейтнрович.

Він зазначив, що було б непогано, щоб в цих напрацюваннях безпосередньо брав участь президент України Володимир Зеленський.

"Це було б правильно. З усіх людей, з якими Трамп може поспілкуватися зеленський має максимум інформації, тому що він представляє країну, яка відбивається від агресії. Ну і логічно було б запитати власне у президента України, як ми бачимо вихід з цієї ситуації, на які компроміси готова піти Україна", - додав політолог.

На його думку, в процесі подібних розмов у Трампа і може народитися фінальний план, тому що поки що в нього контроверсійні підходи.

"Видно, що він шукає якийсь шлях, але поки що цей шлях не визначений", - підкреслив Рейтерович.

Він також додав, що візит Келлога до України є важливим. Однак якщо він приїде з якимись пропозиціями, вони точно не будуть озвучені публічно.

"Тому, що до 20 січня, до свого офіційного призначення на посаду, він не має право робити ніяких оголошень. Але важливо, щоб він приїхав в Україну і в європейські столиці, щоб зібрати інформацію, сформулювати позицію, а потім поїхати та розказати про це Трампу", - зазначив політолог.