Трампа можна притягнути до відповідальності по справі штурму Капітолія, - Мін’юст США

"Спілкування з громадськістю з питань, що становлять суспільний інтерес, є традиційною функцією президента, і зовнішній периметр офісу президента включає велику область таких виступів. Але це традиційна функція - публічна комунікація. Це не включає підбурювання до неминучого насильства у приватному житті", - йдеться у заяві представників Міністерства юстиції США.

Два офіцери поліції Капітолія США, до яких приєдналися 11 членів Палати представників Демократичної партії, домагаються притягнення Трампа до відповідальності за фізичні та психологічні травми, які вони отримали під час заворушень.

Позов був поданий відповідно до закону, написаного після Громадянської війни у відповідь на дії Ку-клукс-клану, який допускає відшкодування збитків, коли сила, погрози або залякування використовуються для того, щоб завадити чиновникам виконувати свої обов'язки.

На думку Трампа, він був захищений імунітетом, оскільки він був президентом США та виконував свої обов'язки. Мова йде про 6 січня 2021 року, коли екс-президент США закликав людей "боротися, як у пеклі", аби не дозволити Конгресу затвердити результати виборів.

В Окружному суді постановили, що діюча поправка до Конституції США не могла слугувати виправданням діям екс-президента Трампа. Промова, яка спрямована на підбурювання до неминучих протизаконних дій, не може захищатись поправкою до Конституції. У Мін’юст США зазначили, що там стверджують те, що екс-президент підбурював до штурму. Мова йде про те, що описана поведінка Трампа явно виходить за межі президентських повноважень.