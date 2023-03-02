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Трампа можно привлечь к ответственности по делу штурма Капитолия, - Минюст США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший президент Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности в суде за действия толпы, захватившей Капитолий США 6 января 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства юстиции США, которое приводит The Washington Post.

"Общение с общественностью по вопросам, представляющим общественный интерес, является традиционной функцией президента, и внешний периметр офиса президента включает в себя большую область таких выступлений. Но это традиционная функция - публичная коммуникация. Это не включает подстрекательство к неизбежному насилию в частной жизни", - говорится. в заявлении представителей Министерства юстиции США.

Два офицера полиции Капитолия США, к которым присоединились 11 членов Палаты представителей Демократической партии, добиваются привлечения Трампа к ответственности за физические и психологические травмы, полученные ими во время беспорядков.

Иск был подан в соответствии с законом, написанным после Гражданской войны в ответ на действия Ку-клукс-клана, который допускает возмещение ущерба, когда сила, угрозы или устрашение используются для того, чтобы помешать чиновникам выполнять свои обязанности.

По мнению Трампа, он был защищен иммунитетом, поскольку был президентом США и выполнял свои обязанности. Речь идет о 6 января 2021, когда экс-президент США призвал людей "бороться, как в аду", чтобы не позволить Конгрессу утвердить результаты выборов.

В Окружном суде постановили, что действующая поправка к Конституции США не могла служить оправданием действиям экс-президента Трампа. Речь, направленная на подстрекательство к неизбежным противозаконным действиям, не может защищаться поправкой к Конституции. В Минюсте США отметили, что там утверждают, что экс-президент подстрекал к штурму. Речь идет о том, что описанное поведение Трампа явно выходит за пределы президентских полномочий.

Напомним, что комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия, заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение экс-президенту Дональду Трампу.

Комиссия по расследованию нападения на Капитолий 6 января считает, что экспрезиденту США Дональду Трампу следует запретить снова занимать государственные должности.

21 октября стало известно, что Комитет Палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия в январе 2021 года, направил Трампу повестки для дачи показаний в Конгрессе.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКапитолий