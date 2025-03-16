У Трампа про мирну угоду щодо України: щось на кшталт обміну територій на гарантії безпеки

Журналіст запитала Волца, чи погоджується він із баченням можливої мирної угоди щодо України, яке озвучив ведучий Fox News Шон Ханніті. У цьому сценарії передбачається, що США будуть присутні в Україні через угоду про рідкоземельні метали, й можливо, будуть залучені європейські війська, а Україна не стане членом НАТО. Натомість деякі території, зокрема частини Донбасу, можуть відійти під контроль Росії.

У відповідь Волц зазначив, що подібні переговори вже велися раніше, ще з 2022 року та навіть до того. За його словами, можливий компроміс може передбачати обмін територій на гарантії безпеки для України та визначення її майбутнього статусу.

"Це буде щось на кшталт обміну територій на майбутні гарантії безпеки, питання майбутнього статусу України. Ми обговорювали це, і як заявляв міністр оборони на зустрічі міністрів оборони НАТО, постійний шлях або постійне членство України в НАТО є вкрай малоймовірним. І це позиція не лише США, а й низки інших країн", - сказав він.

Волц зазначив, що основні елементи можливої угоди вже відомі. За його словами, зараз ведуться переговори з обома сторонами, аби знайти спосіб сісти за стіл перемовин і через "човникову дипломатію" зупинити війну та припинити загибель людей.

Водночас, на запитання журналістки, чи означає потенційна мирна угода передачу Росії Донбасу та збереження Криму за нею, Волц відповів, що це питання потрібно розглядати з точки зору реалістичності та національних інтересів США.

"Ми маємо запитати себе: чи це відповідає нашим національним інтересам? Чи це реалістично? Ми обговорювали це з європейцями та українцями. Чи справді ми зможемо вибити кожного росіянина з кожного сантиметра української території, включно з Кримом... Ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за кілька місяців, і це може перерости у Третю світову війну", - відповів він.

Волц також наголосив, що, окрім моральних оцінок ситуації, необхідно також зважати на реальні обставини.

"Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. Але ми також повинні говорити про реальний стан справ. І саме це ми робимо через дипломатію, "човникову дипломатію", переговори на близькій відстані", - підсумував радник.