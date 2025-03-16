У Трампа о мирном соглашении по Украине: что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что мирное соглашение по Украине может включать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.
Об этом заявил советник главы Белого по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Журналист спросила Уолтца, согласен ли он с видением возможного мирного соглашения по Украине, которое озвучил ведущий Fox News Шон Ханнити. В этом сценарии предполагается, что США будут присутствовать в Украине через соглашение о редкоземельных металлах, и возможно, будут привлечены европейские войска, а Украина не станет членом НАТО. Зато некоторые территории, в частности части Донбасса, могут отойти под контроль России.
В ответ Уолтцотметил, что подобные переговоры уже велись ранее, еще с 2022 года и даже до того. По его словам, возможный компромисс может предусматривать обмен территорий на гарантии безопасности для Украины и определение ее будущего статуса.
"Это будет что-то вроде обмена территорий на будущие гарантии безопасности, вопрос будущего статуса Украины. Мы обсуждали это, и как заявлял министр обороны на встрече министров обороны НАТО, постоянный путь или постоянное членство Украины в НАТО крайне маловероятно. И это позиция не только США, но и ряда других стран", - сказал он.
Уолтц отметил, что основные элементы возможного соглашения уже известны. По его словам, сейчас ведутся переговоры с обеими сторонами, чтобы найти способ сесть за стол переговоров и через "челночную дипломатию" остановить войну и прекратить гибель людей.
В то же время, на вопрос журналистки, означает ли потенциальное мирное соглашение передачу России Донбасса и сохранение Крыма за ней, Уолц ответил, что этот вопрос нужно рассматривать с точки зрения реалистичности и национальных интересов США.
"Мы должны спросить себя: соответствует ли это нашим национальным интересам? Реалистично ли это? Мы обсуждали это с европейцами и украинцами. Действительно ли мы сможем выбить каждого россиянина с каждого сантиметра украинской территории, включая Крым... Мы буквально теряем сотни тысяч людей за несколько месяцев, и это может перерасти в Третью мировую войну", - ответил он.
Уолтц также отметил, что, кроме моральных оценок ситуации, необходимо также учитывать реальные обстоятельства.
"Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. Но мы также должны говорить о реальном положении дел. И именно это мы делаем через дипломатию, "челночную дипломатию", переговоры на близком расстоянии", - подытожил советник.
Напомним, по результатам переговоров в Саудовской Аравии делегация США предложила ввести всеобъемлющее перемирие на 30 дней. Украина согласилась на предложение, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.
Чтобы обсудить предложение, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву на этой неделе. Впрочем, Путин не дал окончательного ответа. Он заявил, что якобы Украина может использовать это время для перевооружения. В Кремле отметили, что именно такой "сигнал" передали США.
Европейские лидеры также выражают сомнения в том, что Россия придержится прекращения огня.
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