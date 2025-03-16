У Трампа о мирном соглашении по Украине: что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности

Журналист спросила Уолтца, согласен ли он с видением возможного мирного соглашения по Украине, которое озвучил ведущий Fox News Шон Ханнити. В этом сценарии предполагается, что США будут присутствовать в Украине через соглашение о редкоземельных металлах, и возможно, будут привлечены европейские войска, а Украина не станет членом НАТО. Зато некоторые территории, в частности части Донбасса, могут отойти под контроль России.

В ответ Уолтцотметил, что подобные переговоры уже велись ранее, еще с 2022 года и даже до того. По его словам, возможный компромисс может предусматривать обмен территорий на гарантии безопасности для Украины и определение ее будущего статуса.

"Это будет что-то вроде обмена территорий на будущие гарантии безопасности, вопрос будущего статуса Украины. Мы обсуждали это, и как заявлял министр обороны на встрече министров обороны НАТО, постоянный путь или постоянное членство Украины в НАТО крайне маловероятно. И это позиция не только США, но и ряда других стран", - сказал он.

Уолтц отметил, что основные элементы возможного соглашения уже известны. По его словам, сейчас ведутся переговоры с обеими сторонами, чтобы найти способ сесть за стол переговоров и через "челночную дипломатию" остановить войну и прекратить гибель людей.

В то же время, на вопрос журналистки, означает ли потенциальное мирное соглашение передачу России Донбасса и сохранение Крыма за ней, Уолц ответил, что этот вопрос нужно рассматривать с точки зрения реалистичности и национальных интересов США.

"Мы должны спросить себя: соответствует ли это нашим национальным интересам? Реалистично ли это? Мы обсуждали это с европейцами и украинцами. Действительно ли мы сможем выбить каждого россиянина с каждого сантиметра украинской территории, включая Крым... Мы буквально теряем сотни тысяч людей за несколько месяцев, и это может перерасти в Третью мировую войну", - ответил он.

Уолтц также отметил, что, кроме моральных оценок ситуации, необходимо также учитывать реальные обстоятельства.

"Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. Но мы также должны говорить о реальном положении дел. И именно это мы делаем через дипломатию, "челночную дипломатию", переговоры на близком расстоянии", - подытожил советник.