У Трампа малюють негативний образ Гарріс: експерт розповів про тактику республіканців
Команда Трампа була розгублена у перші дні висунення Гарріс, однак зараз використовує її залученість до чинної влади.
Про це повідомив президент Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко у матеріалі РБК-Україна "Медовий місяць Камали Гарріс. Що повернуло інтригу у вибори президента США".
За його словами, республіканці були розгублені однозначно. Спершу вони почали ставити знак рівності між Байденом і Гарріс. Мовляв, це два чоботи пара.
"Тобто ось вона вже діючий віце-президент і відповідає за всі промахи адміністрації. Але не було якихось конкретних речей, за які можна було вчепитися. Оці всі невдалі підколи з боку Трампа - це свідчення відсутності стратегії," - зазначив Скрипченко.
Експерт зазначає, одним із головних напрямів атаки на кандидатку і надалі будуть її невдачі у команді чинного президента. Республіканці замовили багато таргетованої реклами, в якій акцентують на її промахах, та продовжують асоціювати Гарріс з усіма зовнішньо- та внутрішньополітичними проколами адміністрації Байдена.
"Також постійно намагаються акцентувати на тому, що вона не має зовнішньополітичного досвіду, широкого розуміння ситуації, не вміє самостійно ухвалювати рішення," - підсумував експерт.
Вибори президента США
Нагадаємо, Камала Гарріс стала наступницею від демократів у перегонах на посаду президента США після того, як чинний президент Джо Байден заявив, що не обиратиметься на наступний термін. Опонентом демократам виступає експрезидент Дональд Трамп, який є представником республіканської партії.
Варто зауважити, що за даними останнього соцопитування, Гарріс та Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.
Сьогодні повідомлялось, що Дональд Трамп і Камала Гарріс зустрінуться на дебатах в ефірі ABC News на початку вересня.
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