Трампа хочуть засудити за платний доступ до його постів у Truth Social

Позов спільно подали The Intercept та Фонд свободи преси. Позивачі стверджують, що платний доступ до постів президента в режимі реального часу порушує їхні права, гарантовані Першою та П’ятою поправками до Конституції США.

Трамп регулярно використовує Truth Social для оголошення політичних рішень, виконавчих указів, кадрових призначень та інших важливих заяв.

Що передбачає платний доступ

Компанія Trump Media, яка володіє Truth Social, минулого кварталу почала продавати прямий доступ до інтерфейсу прикладного програмування Truth API.

Передплатники отримують можливість бачити публікації Трампа практично одразу після їх розміщення - компанія заявляє про затримку в межах мілісекунд.

При цьому точна тривалість затримки для користувачів без платного доступу залишається незрозумілою.

За даними Trump Media, компанія вже уклала понад 10 угод щодо використання Truth API. Переважно йдеться про компанії, які займаються високочастотною торгівлею.

Клієнти, за словами компанії, готові платити від 60 до 100 тисяч доларів на місяць за привілейований доступ.

Чому позивачі вважають це порушенням Конституції США

Представники позивачів наголошують, що навіть дуже коротка затримка може мати значення. Нікель Сус, головний юрисконсульт Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, заявив CNN, що для порушення Першої поправки не обов’язково потрібна тривала заборона доступу.

Перша поправка до Конституції США, якщо дуже спрощено, захищає свободу слова та преси й обмежує можливість держави втручатися у висловлювання та поширення інформації.

П’ята поправка, зокрема, гарантує належну правову процедуру та містить вимогу рівного ставлення держави у випадках, на які поширюються відповідні конституційні гарантії.

Саме на ці положення позивачі посилаються, стверджуючи, що уряд не повинен вибірково обмежувати доступ до публічної інформації залежно від того, хто готовий платити приватній компанії президента.

Трамп може продавати те, чим не володіє?

Окреме питання у справі стосується того, кому юридично належать офіційні заяви президента.

Сус стверджує, що офіційні заяви президента не є приватними даними Trump Media, а належать Сполученим Штатам відповідно до Закону про президентські записи.

Фонд свободи преси заявив, що обмеження доступу через Truth API може ускладнити його роботу зі збору всіх публікацій президента та аналізу його заяв. The Intercept, своєю чергою, стверджує, що затримка доступу може створити для нього конкурентні проблеми у висвітленні новин.

У Конгресі також закликали перевірити Truth API

Питанням уже цікавилися американські законодавці. Минулого місяця сенатори-демократи Елізабет Воррен та Адам Шифф закликали федеральних регуляторів перевірити законність Truth API.

Вони назвали продаж раннього доступу до публікацій президента "шокуючим зловживанням посадою" та попросили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) з’ясувати, чи не порушує така схема федеральне законодавство про цінні папери.

За словами сенаторів, ранній доступ до заяв Трампа може бути особливо цінним для компаній із Волл-стріт, заможних інвесторів та високочастотних трейдерів, оскільки публікації президента можуть містити інформацію, здатну впливати на ринки.

Тепер суду доведеться визначити, чи перетворюється така різниця в доступі на конституційне порушення - і чи може приватна компанія президента продавати перевагу в отриманні його офіційних заяв.