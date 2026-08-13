Трампа хотят засудить за платный доступ к его постам в Truth Social

Иск совместно подали The Intercept и Фонд свободы печати. Истцы утверждают, что платный доступ к постам президента в режиме реального времени нарушает их права, гарантированные Первой и Пятой поправками к Конституции США.

Трамп регулярно использует Truth Social для оглашения политических решений, исполнительных указов, кадровых назначений и других важных заявлений.

Что предполагает платный доступ

Компания Trump Media, владеющая Truth Social, в прошлом квартале начала продавать прямой доступ к интерфейсу прикладного программирования Truth API.

Подписчики получают возможность видеть публикации Трампа практически сразу после их размещения – компания заявляет о задержке в пределах миллисекунд.

При этом точная продолжительность задержки для пользователей без платного доступа остается неясной.

По данным Trump Media, компания уже заключила более 10 сделок по использованию Truth API. В основном речь идет о компаниях, занимающихся высокочастотной торговлей.

Клиенты, по словам компании, готовы платить от 60 до 100 тысяч долларов в месяц за привилегированный доступ.

Почему истцы считают это нарушением Конституции США

Представители истцов отмечают, что даже очень короткая задержка может иметь значение. Никель Сус, главный юрисконсульт Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, заявил CNN, что для нарушения Первой поправки не обязательно нужен длительный запрет доступа.

Первая поправка к Конституции США, если очень упрощенно, защищает свободу слова и печати и ограничивает возможность государства вмешиваться в высказывание и распространение информации.

Пятая поправка, в частности, гарантирует надлежащую правовую процедуру и содержит требование равного отношения государства в случаях, на которые распространяются соответствующие конституционные гарантии.

Именно на эти положения истцы ссылаются, утверждая, что правительство не должно избирательно ограничивать доступ к публичной информации в зависимости от готового платить частной компании президента.

Трамп может продавать то, чем не владеет?

Отдельный вопрос по делу касается того, кому юридически принадлежат официальные заявления президента.

Сус утверждает, что официальные заявления президента не являются частными данными Trump Media, а принадлежат Соединенным Штатам в соответствии с Законом о президентских записях.

Фонд свободы печати заявил, что ограничение доступа через Truth API может усложнить его работу по сбору всех публикаций президента и анализу его заявлений. The Intercept, в свою очередь, утверждает, что задержка доступа может создать для него конкурентные проблемы в освещении новостей.

В Конгрессе также призвали проверить Truth API

Вопросом уже интересовались американские законодатели. В прошлом месяце сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф призвали федеральных регуляторов проверить законность Truth API.

Они назвали продажу раннего доступа к публикациям президента "шокирующим злоупотреблением должностью" и попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) выяснить, не нарушает ли такая схема федеральное законодательство о ценных бумагах.

По словам сенаторов, ранний доступ к заявлениям Трампа может быть особенно ценен для компаний из Уолл-стрит, состоятельных инвесторов и высокочастотных трейдеров, поскольку публикации президента могут содержать информацию, способную влиять на рынки.

Теперь суду придется определить, превращается ли такая разница в доступе к конституционному нарушению - и может ли частная компания президента продавать преимущество в получении его официальных заявлений.