Трампа хочуть відмовити від випробувань ядерної зброї: CNN дізналося плани чиновників

За словами джерел, високопоставлені чиновники адміністрації Трампа, які відповідають за енергетику і ядерну сферу, планують найближчими днями зустрітися з представниками Білого дому і Радою нацбезпеки. Мета - переконати Трампа відмовитися від відновлення випробувань ядерної зброї країни.

Зокрема, міністр енергетики Кріс Райт, голова Нацуправління ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс, а також представники Національних лабораторій США - планують повідомити Білому дому, що, на їхню думку, вибух боєголовок є недоцільним і може спричинити геополітичну напругу.

Також одне з джерел каже, що вони будуть готові заявити адміністрації, що "не буде ніяких випробувань", пов'язаних із вибухами ядерних матеріалів, і спробують підштовхнути Білий дім до розробки плану, який не передбачає ніяких вибухів.

Чиновники сподіваються, що зможуть переконати Трампа приєднатися до підходу NNSA. При цьому CNN пише, що президент США має право в будь-якому разі віддати наказ про проведення випробувань, якщо він не згоден з ядерними експертами.

Водночас представник Міненергетики Бен Дітдеріх спростовує ідею про те, що співробітники агенства будуть відмовляти адміністрацію від відновлення випробувань.

"Адміністрація Трампа продовжує вивчати всі варіанти, прагнучи розшифрувати ядерні випробування на рівній основі з іншими країнами", - заявив Дітдеріх.

Зазначимо, що причиною внутрішнього конфлікту став пост Трампа в жовтні, в якому він доручив Міноборони почати випробування ядерної зброї "через програми випробувань, що проводяться іншими країнами".

Також CNN додало, що сьогодні США випробовують усі компоненти своїх ядерних систем, за винятком вибухового ядерного матеріалу в боєголовках.

Останнє повномасштабне випробування ядерної зброї було проведене у США 1992 року, а сама практика була заборонена колишнім президентом Біллом Клінтоном 1996 року.