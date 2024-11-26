У Трампа хотят провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном, - Reuters
Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это может дать новый дипломатический толчок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В команде считают, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта. В частности, в Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как наиболее вероятный способ растопить лед с Кимом.
По словам источников, политические дискуссии изменчивы, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений.
В то же время, не ясно, что может Ким Чен Ын предложить ответную Трампу. Ведь Северная Корея проигнорировала четырехлетние призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. А в КНДР надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.
Напомним, Трамп, во время своего президентского срока в 2017-2021 годах, провел три встречи с Кимом: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе - тогда нога действующего президента США впервые ступила на территорию КНДР. Однако их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп. описал их переговоры как "влюбленность".
Мирный план Трампа
Ранее РБК-Украина сообщало, что ни Дональд Трамп, ни люди из его нынешней команды с предметными предложениями непосредственно в Киев пока не обращались. Однако ранее Трамп уверял, что если станет президентом США, "за 24 часа закончит войну", поскольку он хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Но после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он отмечал, что хочет в контексте войны в Украине "справедливого соглашения для всех сторон".
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