У Трампа хотят провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В команде считают, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта. В частности, в Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как наиболее вероятный способ растопить лед с Кимом.

По словам источников, политические дискуссии изменчивы, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений.

В то же время, не ясно, что может Ким Чен Ын предложить ответную Трампу. Ведь Северная Корея проигнорировала четырехлетние призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. А в КНДР надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.

Напомним, Трамп, во время своего президентского срока в 2017-2021 годах, провел три встречи с Кимом: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе - тогда нога действующего президента США впервые ступила на территорию КНДР. Однако их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп. описал их переговоры как "влюбленность".