У Трампа хочуть побудувати великі центри для утримання десятків тисяч мігрантів, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує збудувати сім центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
За даними видання, для реалізації цього задуму влада шукає підрядні компанії, які допоможуть оновити систему імміграційного утримання в країні. Відповідно до тендерної документації, передбачається переобладнання промислових об’єктів, здатних одночасно розмістити понад 80 тисяч осіб.
Спершу затриманих реєструватимуть у спеціальних центрах обробки протягом кількох тижнів, після чого їх переводитимуть до одного з семи великих комплексів. Кожен із них буде розрахований на 5-10 тисяч осіб, де мігрантів готуватимуть до процедури депортації.
Переобладнані центри планують розмістити поблизу ключових логістичних вузлів у штатах Вірджинія, Техас, Луїзіана, Арізона, Джорджія та Міссурі. Окрім цього, передбачено створення ще 16 об'єктів, кожен із яких зможе вмістити до 1500 людей.
У публікації зазначається, що реалізація цього плану стане черговим етапом політики Трампа щодо масового затримання та депортації іммігрантів.
В оголошенні про тендер наголошується, що нові об’єкти мають підвищити ефективність системи, зменшити витрати, скоротити час оформлення документів і перебування під вартою, а також прискорити депортаційні процеси, забезпечуючи при цьому повагу до прав затриманих.
Також повідомляється, що будівлі планують оснастити житловими приміщеннями з санвузлами, кухнями, їдальнями, медичними відділеннями, зонами відпочинку, юридичними бібліотеками й адміністративними офісами. Частина центрів буде пристосована для утримання сімей.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадження нових міграційних обмежень і повідомив, що адміністрація незабаром розширить перелік країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів.
Зазначимо, що після трагічної стрілянини в університеті Брауна, де 48-річний мігрант, який прибув до США за програмою "грін-карти", убив двох і поранив дев'ятьох студентів, влада Сполучених Штатів ухвалила рішення призупинити видачу "грін-карт".
Також раніше стало відомо, що влада США посилює заходи зі скорочення кількості нелегальних мігрантів, пропонуючи фінансові стимули тим, хто погодиться покинути країну добровільно до кінця року.