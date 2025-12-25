У Трампа хотят построить большие центры для содержания десятков тысяч мигрантов, - WP

По данным издания, для реализации этой затеи власти ищут подрядные компании, которые помогут обновить систему иммиграционного содержания в стране. Согласно тендерной документации, предполагается переоборудование промышленных объектов, способных одновременно разместить более 80 тысяч человек.

Сначала задержанных будут регистрировать в специальных центрах обработки в течение нескольких недель, после чего их будут переводить в один из семи крупных комплексов. Каждый из них будет рассчитан на 5-10 тысяч человек, где мигрантов будут готовить к процедуре депортации.

Переоборудованные центры планируют разместить вблизи ключевых логистических узлов в штатах Вирджиния, Техас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Миссури. Кроме этого, предусмотрено создание еще 16 объектов, каждый из которых сможет вместить до 1500 человек.

В публикации отмечается, что реализация этого плана станет очередным этапом политики Трампа по массовому задержанию и депортации иммигрантов.

В объявлении о тендере отмечается, что новые объекты должны повысить эффективность системы, уменьшить расходы, сократить время оформления документов и пребывания под стражей, а также ускорить депортационные процессы, обеспечивая при этом уважение к правам задержанных.

Также сообщается, что здания планируют оснастить жилыми помещениями с санузлами, кухнями, столовыми, медицинскими отделениями, зонами отдыха, юридическими библиотеками и административными офисами. Часть центров будет приспособлена для содержания семей.