У Трампа готуються оголосити кандидата на пост Міністра фінансів США, - Bloomberg

За словами людей, знайомих із ситуацією, перехідна команда Трампа готується оголосити, що він обрав на посаду наступного міністра фінансів США Скотта Бессента, який управляє макрохедж-фондом Key Square Group.

Як повідомляється, Трамп зважував кілька кандидатів. Зокрема керівника Apollo Global Management Inc. Марка Роуена, колишнього губернатора Федеральної резервної системи Кевіна Уорша та сенатора Теннесі Біла Хагерті. Крім того, іншого претендента, співголови перехідного періоду Говарда Лютника, було виключено з гонки, коли Трампа призначив його головою Міністерства торгівлі.

Bloomberg пише, що доки не буде оголошення про остаточний вибір, Трамп все ще може обрати іншого кандидата.

Чим відомий Скотт Бессент

62-річний Бессент був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії республіканця, просуваючи його програму та складаючи політичні промови.

У разі затвердження його кандидатури Сенатом, Бессент візьме на себе роль найвищого економічного політика країни і очолить спробу Трампа продовжити багато його податкових пільг 2017 року після закінчення терміну їхньої дії наступного року.

Також Бессент був прихильником розбудови валютної політики США, хоч і утримався від підтримки відкритої стратегії, знецінюючи долара.

У перший термін Трамп, будучи президентом, вважав, що сильний долар шкодить американським виробникам, і навіть думав про втручання уряду для управління його курсом.

Бессент зазначив, що слабкий долар міг би допомогти деяким галузям економіки. Однак, на його думку, деякі ініціативи Трампа навпаки призведуть до його зміцнення.

Нещодавно в коментарях WSJ Бессент заявив, що обрання Трампа "привело до найбільшого одноденного зростання долара США за останні два роки і третього за величиною за останнє десятиліття".

"Це вотум довіри лідерству США на міжнародному рівні та долару як світовій резервній валюті", - сказав він.

Також Bloomberg пише, що Бессент критикував адміністрацію президента Джо Байдена за її управління фінансуванням федерального боргу та говорив про розширення політики "френдшорінгу" з метою створення багаторівневої системи серед торгових партнерів.