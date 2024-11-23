У Трампа готовятся объявить кандидата пост Министра финансов США, - Bloomberg

По словам людей, знакомых с ситуацией, переходная команда Трампа готовится объявить, что он выбрал на пост следующего министра финансов США Скотта Бессента, управляющего макрохедж-фондом Key Square Group. В настоящее время готовится пресс-релиз.

Как сообщается, Трамп взвешивал несколько кандидатов. В частности, руководителя Apollo Global Management Inc. Марка Роуэна, бывшего губернатора Федеральной резервной системы Кевина Уорша и сенатора Теннеси Била Хагерти. Кроме того, другой претендент, сопредседатель переходного периода Говард Лютник, был исключен из гонки, когда Трампа назначил его главой Министерства торговли.

Bloomberg пишет, что пока не будет объявления об окончательном выборе, Трамп все еще может выбрать другого кандидата.

Чем известен Скотт Бессент

62-летний Бессент был ключевым экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании республиканца, продвигая его программу и составляя политические речи.

В случае утверждения его кандидатуры Сенатом, Бессент возьмет на себя роль самого высокопоставленного экономического политика страны и возглавит попытку Трампа продлить многие из его налоговых льгот 2017 года после истечения срока их действия в следующем году.

Также Бессент был сторонником перестройки валютной политики США, хоть и воздержался от поддержки открытой стратегии обесценивая доллара.

В первый срок Трамп будучи президентом считал, что сильный доллар вредит американским производителям, и даже думал о вмешательстве правительства для управления его курсом.

Бессент отметил, что слабый доллар мог бы помочь некоторым отраслям экономики. Однако, по его мнению, некоторые инициативы Трампа, наоборот, приведут к его укреплению.

Недавно в комментариях WSJ Бессент заявил, что избрание Трампа "привело к самому большому однодневному росту доллара США за последние два года и третьему по величине за последнее десятилетие".

"Это вотум доверия лидерству США на международном уровне и доллару как мировой резервной валюте", - сказал он.

Также Bloomberg пишет, что Бессент критиковал администрацию президента Джо Байдена за ее управление финансированием федерального долга и говорил о расширении политики "френдшоринга" с целью создания многоуровневой системы среди торговых партнеров.