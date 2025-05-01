У Трампа готують перший продаж зброї Україні: Конгресу дали "зелене світло"

До верхньої палати Конгресу США передали повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавства Державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт товарів оборонного призначення Україні на 50 млн доларів або більше.

Повідомлення направили до комітету Сенату з міжнародних відносин на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь. Воно охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та оборонні послуги до України.

Варто додати, що раніше українські ЗМІ писали, що адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, що дала "зелене світло" продажу зброї Україні. Йдеться про експорт товарів військового призначення через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales) на суму 50 млн доларів або більше.