У Трампа чекають мирну угоду між Україною та РФ за кілька місяців, - Reuters

Видання з посиланням на двох анонімних радників новообраного президента США заявляє, що розглядаються терміни досягнення мирної угоди у кілька місяців, можливо, трохи більше.

Ці терміни відрізняються від того, що говорив Трамп перед виборами. Він стверджував, що нібито закінчить війну за день.

Радники назвали обіцянки Трампа поєднанням "передвиборчої балаканини", "нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для створення нової адміністрації.

Такі оцінки збігаються з заявою майбутнього спецпредставника з питань України та РФ Кіта Коллега. Він в інтерв’ю Fox News минулого тижня зазначав, що хотів би знайти вирішення війни протягом 100 днів після інавгурації Дональда Трампа.