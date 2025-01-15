У Трампа чекають мирну угоду між Україною та РФ за кілька місяців, - Reuters

Радники новобраного президента США Дональда Трампа вважають, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута найближчими місяцями. Це відрізняється він передвиборчих заяв Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання з посиланням на двох анонімних радників новообраного президента США заявляє, що розглядаються терміни досягнення мирної угоди у кілька місяців, можливо, трохи більше.
Ці терміни відрізняються від того, що говорив Трамп перед виборами. Він стверджував, що нібито закінчить війну за день.
Радники назвали обіцянки Трампа поєднанням "передвиборчої балаканини", "нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для створення нової адміністрації.
Такі оцінки збігаються з заявою майбутнього спецпредставника з питань України та РФ Кіта Коллега. Він в інтерв’ю Fox News минулого тижня зазначав, що хотів би знайти вирішення війни протягом 100 днів після інавгурації Дональда Трампа.
Варто зазначити, що напередодні виборів Дональд Трампа заявляв, що нібито міг би завершити війну в Україні за один день на посаді президента США. Також раніше він стверджував, що зможе завершити війну ще до повернення до Білого дому.
Трамп вирішив призначити спеціального представника з питань України та РФ. Посаду обійме генерал-лейтенанта у відставці Кіт Келлог. Очікується, що Келлог відвідає Україну після інавгурації Трампа.
Крім того, у Трампа заявляли про мирний план щодо України, досі його офіційно не було представлено. ЗМІ публікували декілька варіантів можливого мирного плану. Деякі версії передбачали відтермінування вступу в НАТО та територіальні поступки.
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