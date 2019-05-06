У Трампа та Болтона виникли розбіжності щодо військової операції в Венесуелі

Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Радник із нацбезпеки намагається схилити президента до застосування сили

Події у Венесуелі, зокрема можливість проведення військової операції США на території цієї країни, стали випробуванням для відносин президента США Дональда Трампа з його радником з нацбезпеки Джоном Болтоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За інформацією видання, між президентом і його радником з національної безпеки Джоном Болтоном виникла напруженість через відмінності у поглядах на необхідність проведення військової операції у Венесуелі.

Як зазначає видання, Болтон всіма силами намагається схилити президента до застосування сили, тоді як Трамп воліє уникати загострення існуючих військових конфліктів і початку нових.

Газета наводить його слова, що з впливом США на формування державності зарубіжних країн покінчено, і нагадує, що він також закликав до завершення війни в Афганістані та виведення військ із Сирії.

"Адміністрація дуже розділена. Трампу подобається риторика Болтона, але я не думаю, що він зацікавлений у втручанні в Венесуелу", - наводить видання слова експерта з Венесуели Університету Кларка (США) Пола Познера.

Експерт також вважає, що якщо позиція Болтона не збігатиметься з рішенням президента, то він не підтримає бездіяльність США у венесуельській кризі і знайде причини для військової операції, а Трамп в цьому випадку може погодитися на неї.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що РФ повинна припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн.