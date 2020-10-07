У Трампа есть антитела к коронавирусу, - врач

Лечащий врач президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у главы государства уже в течение суток не наблюдаются симптомы заболевания COVID-19. При этом у него были обнаружены антитела к коронавирусу.

Соответствующий документ обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

По словам врача, "президент этим утром сказал: "Я чувствую себя замечательно". "На сегодня у него нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов (заболевания - ред.) более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", - отметил врач.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни.

Кроме того, в Белом доме заявляли, что состояние президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, в пятницу было намного хуже, чем заявили официальные лица.