У Трампа є антитіла до коронавірусу, - лікар

Лікар президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що у глави держави вже протягом доби не спостерігаються симптоми захворювання COVID-19. При цьому у нього були виявлені антитіла до коронавірусу.

Відповідний документ оприлюднила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

За словами лікаря, "президент цим вранці сказав: "Я відчуваю себе чудово". "На сьогодні у нього немає спека вже протягом понад четверо днів, немає симптомів (захворювання - ред.) більше ніж 24 години, він не потребував і не отримував додаткової кисневої підтримки з моменту госпіталізації", - зазначив лікар.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Раніше лікуючий лікар президента США Дональда Трампа вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусу.

Крім того, в Білому домі заявили, що стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусом, в п'ятницю було набагато гірше, ніж заявили офіційні особи.