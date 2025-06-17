Трамп звинуватив Макрона у неправдивій заяві про його від’їзд із саміту G7

За словами Трампа, Макрон помилково заявив, що він нібито залишив саміт G7 у Канаді для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню", – написав Трамп.

Він також додав, що Макрон "завжди помиляється - навмисно чи ні", і порадив "слідкувати за оновленнями".