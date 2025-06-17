Трамп обвинил Макрона в ложном заявлении о его отъезде с саммита G7

Президент США Дональд Трамп резко ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона относительно его поездки из Канады в Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Макрон ошибочно заявил, что он якобы покинул саммит G7 в Канаде для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.
"Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неправильно! Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня", - написал Трамп.
Он также добавил, что Макрон "всегда ошибается - намеренно или нет", и посоветовал "следить за обновлениями".
Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп досрочно уехал с саммита "Большой семерки" в Канаде. Он пропустит последний день мероприятия.
Кроме того, по данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться во время саммита G7. Последний их контакт состоялся в апреле во время похорон Папы Франциска.
51-й саммит G7 будет проходить с 15 по 17 июня в курортном городе Кананаскис, расположенном в западной провинции Альберта, Канада.
Подробнее о том, чего ожидать от саммита G7 - в материале РБК-Украина.
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