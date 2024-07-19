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Трамп звинуватив Байдена у створенні кризи з війною РФ проти України і вкотре пообіцяв її припинити

Фото: експрезидент США Дональд Трапм (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого конкурента Джо Байдена у тому, що вона нібито несе відповідальність за початок повномасштабної російської агресії проти України.

Про це Трамп сказав на з’їзді Республіканської партії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію події, яку вів Голос Америки, та Sky News.

"Я так само стараюся вирішити міжнародну кризу, яку розпочала адміністрація, яка зараз керує, особливо ту страшну війну між Росією і Україною, і ту війну, яку переживає Ізраїль…" - сказав Трамп в перекладі трансляції Голосу Америки.

Sky News наводить майже ідентичну цитату: "Я покладу край кожній міжнародній кризі, яку створила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну з Росією та Україною та війну, спричинену нападом на Ізраїль".

 

Нагадаємо, що Трамп не вперше обіцяє завершити війну Росії проти України. Він ніколи не каже, як саме планує це зробити, проте у американських ЗМІ періодично з'являється інформація з посиланням на джерела, про те, що Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну в обмін на мир частину української території.

Нещодавно Politico з посиланням на двох експертів з національної безпеки, які підтримують Трампа, написало, що той нібито розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також уже зараз веде переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі.

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