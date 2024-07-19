Трамп звинуватив Байдена у створенні кризи з війною РФ проти України і вкотре пообіцяв її припинити

Нагадаємо, що Трамп не вперше обіцяє завершити війну Росії проти України. Він ніколи не каже, як саме планує це зробити, проте у американських ЗМІ періодично з'являється інформація з посиланням на джерела, про те, що Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну в обмін на мир частину української території.

Нещодавно Politico з посиланням на двох експертів з національної безпеки, які підтримують Трампа, написало, що той нібито розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також уже зараз веде переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.