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Трамп обвинил Байдена в создании кризиса с войной РФ против Украины и снова пообещал ее прекратить

Фото: экспрезидент США Дональд Трапм (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил администрацию своего конкурента Джо Байдена в том, что она якобы несет ответственность за начало полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом Трамп сказал на съезде Республиканской партии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию события, которую вел Голос Америки, и Sky News.

"Я также стараюсь разрешить международный кризис, который начала администрация, которая сейчас управляет, особенно ту страшную войну между Россией и Украиной, и ту войну, которую переживает Израиль…", - сказал Трамп в переводе трансляции Голоса Америки.

Sky News приводит почти идентичную цитату: "Я положу конец каждому международному кризису, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с Россией и Украиной и войну, вызванную нападением на Израиль".

 

Напомним, что Трамп не в первый раз обещает завершить войну России против Украины. Он никогда не говорит, как именно планирует это сделать, однако в американских СМИ периодически появляется информация со ссылкой на источники о том, что Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на мир часть украинской территории.

Недавно Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, поддерживающих Трампа, написало, что тот якобы рассматривает возможность заключения соглашения , согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию, а также уже сейчас ведет переговоры. с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет забрать себе.

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