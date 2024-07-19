Трамп обвинил Байдена в создании кризиса с войной РФ против Украины и снова пообещал ее прекратить

Напомним, что Трамп не в первый раз обещает завершить войну России против Украины. Он никогда не говорит, как именно планирует это сделать, однако в американских СМИ периодически появляется информация со ссылкой на источники о том, что Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на мир часть украинской территории.

Недавно Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, поддерживающих Трампа, написало, что тот якобы рассматривает возможность заключения соглашения , согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию, а также уже сейчас ведет переговоры. с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет забрать себе.

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