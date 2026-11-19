Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзінпіном. Він вже встиг зробити заяву про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент США назвав китайського лідера "другом" і заявив про особливі відносини між країнами.

"Ніхто ніде не може зробити те, що можемо зробити ми", - сказав Трамп.



Він заявив, що США та Китай налагодили справедливі відносини щодо мит і відновлюють баланс у торгівлі.

Трамп також зазначив, що США та Китай прагнуть надати допомогу у врегулюванні війни Росії проти України.

"Я розраховую на допомогу Китаю щодо війни між Росією та Україною. Я хотів би, щоб вона закінчилася. Думаю, у цьому я цілком можу говорити від імені обох нас", - сказав лідер США.

За його словами, зустріч із Путіним заклала основу для подальшої успішної тристоронньої зустрічі Росії, США та Китаю.

Американський президент заявив, що планує обговорити питання припинення війни в Україні під час майбутньої тристоронньої зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном.

Існували сумніви щодо того, чи потрапить питання України до порядку денного тристоронньої зустрічі, але, за повідомленнями, це було метою Путіна.