Трамп встретился с Си Цзинпином и сделал заявление о войне в Украине
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным начал переговоры с лидером Китая Си Цзинпином. Он уже успел сделать заявление о войне на Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент США назвал китайского лидера "другом" и заявил об особых отношениях между странами.
"Никто нигде не может сделать то, что можем сделать мы", - сказал Трамп.
Он заявил, что США и Китай наладили справедливые отношения по пошлинам и восстанавливают баланс в торговле.
Трамп также отметил, что США и Китай стремятся оказать помощь в урегулировании войны России против Украины.
"Я рассчитываю на помощь Китая в войне между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, в этом я вполне могу говорить от имени обоих нас", - сказал лидер США.
По его словам, встреча с Путиным заложила основу дальнейшей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая.
Американский президент заявил, что планирует обсудить вопрос о прекращении войны в Украине во время предстоящей трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином.
Существовали сомнения, попадет ли вопрос Украины в повестку дня трехсторонней встречи, но, по сообщениям, это было целью Путина.
Напомним, 19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Трамп сразу же назвал Путина своим другом и выразил надежду на продуктивную встречу.
Путин и Трамп обсудили войну в Украине и вопросы двусторонних отношений. Совместных заявлений для СМИ лидеры делать не стали.