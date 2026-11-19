Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным начал переговоры с лидером Китая Си Цзинпином. Он уже успел сделать заявление о войне на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент США назвал китайского лидера "другом" и заявил об особых отношениях между странами.

"Никто нигде не может сделать то, что можем сделать мы", - сказал Трамп.



Он заявил, что США и Китай наладили справедливые отношения по пошлинам и восстанавливают баланс в торговле.

Трамп также отметил, что США и Китай стремятся оказать помощь в урегулировании войны России против Украины.

"Я рассчитываю на помощь Китая в войне между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, в этом я вполне могу говорить от имени обоих нас", - сказал лидер США.

По его словам, встреча с Путиным заложила основу дальнейшей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая.

Американский президент заявил, что планирует обсудить вопрос о прекращении войны в Украине во время предстоящей трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином.

Существовали сомнения, попадет ли вопрос Украины в повестку дня трехсторонней встречи, но, по сообщениям, это было целью Путина.