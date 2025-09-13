UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп зустрінеться з Путіним у жовтні? Обох чекають в Малайзії: що відомо

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп може зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Малайзії у жовтні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Straits Times.

Як пише видання, прем'єр-міністр Малайзії Датук Сері Анвар Ібрагім заявив, що Трамп, Путін, а також прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію для участі в 47-му саміті АСЕАН. Цього року саміт відбудеться у жовтні.

"Нам пощастило. Попри тарифне питання, президент США Дональд Трамп подзвонив і повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малайзію, щоб збігтися із зустріччю в АСЕАН. Прем'єр Лі Цян також буде присутній", - сказав Анвар.

Також, за його словами, під час візиту до Пекіна він зустрівся з Путіним і той "сказав, що серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії".

"Добре, у нас будуть Дональд Трамп, Володимир Путін і Лі Цян", - заявив прем'єр-міністр Малайзії.

Саміт АСЕАН

Саміт АСЕАН - це щорічна зустріч лідерів країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії, яка об’єднує 10 держав регіону:

  • Індонезія;
  • Малайзія;
  • Сінгапур;
  • Таїланд;
  • Філіппіни;
  • Бруней;
  • В’єтнам;
  • Лаос;
  • М’янма;
  • Камбоджа.

Він є головною політичною платформою організації, де обговорюються ключові питання співпраці: безпека, економіка, інвестиції, розвиток інфраструктури, торгівля та спільні виклики, зокрема зміни клімату чи регіональні конфлікти.

Окрім внутрішньої координації, саміт АСЕАН часто включає розширені формати за участі партнерів - США, Китаю, Японії, ЄС, Австралії та інших країн. Такі зустрічі дають змогу координувати позиції у глобальній політиці, зміцнювати економічні зв’язки та балансувати вплив великих держав у Південно-Східній Азії.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня в Анкориджі (штат Аляска - ред.) відбулася зустріч Трампа і Путіна. Головною темою їх зустрічі стала війна в Україні та можливі шляхи її завершення.

Тоді Путін озвучив низку вимог щодо припинення війни в Україні: виведення українських сил із територій Донецької та Луганської областей, відмова від вступу до НАТО, визнання Криму "російським" і пом’якшення частини санкцій.

Однак після їх зустрічі Росія відновила регулярні масовані удари по Україні. Так, у ніч на 28 серпня окупанти вдарили по житловому будинку в Києві, унаслідок чого загинуло понад 20 осіб.

Ба більше, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Після цього Трамп пригрозив Путіну "сильним ударом": США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій.

Володимир ПутінМалайзіяДональд Трамп