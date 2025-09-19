Трамп зустрінеться з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп 25 вересня прийме у Білому домі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Говоритимуть про торгівлю між країнами та "великі угоди" щодо літаків.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
"Я радий прийняти президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня", - написав Трамп.
За словами президента США, вони з Ердоганом працюють над багатьма торговельними та військовими угодами, включаючи великомасштабну закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16 та продовження переговорів щодо F-35, які, "як ми сподіваємося, завершаться позитивно".
"Президент Ердоган і я завжди мали дуже хороші стосунки. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним 25 числа!", - додав глава Білого дому.
Нагадаємо, 1 квітня президент США Дональд Трамп запровадив безпрецедентні мита на імпорт для понад 180 країн світу. Ставки коливалися від 10 до 50%.
Однак вже 9 квітня Трамп призупинив ці тарифи. США розпочали переговори про введення додаткових тарифів з понад 75 країнами, які звернулися з пропозицією про переговори.
Після кількох відстрочок, з 1 серпня тарифи для країн, з якими США не підписали угоди, набули чинності.